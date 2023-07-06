В Прикамье аграрии бьют тревогу из-за засухи

В Коми-Пермяцком округе из-за недостатка почвенной влаги гибнут ячмень, пшеница, рожь и овес. Только в Юсьвинском округе урожай потерян на более восьми тысячах гектаров, а местные власти признают ситуацию чрезвычайной.Светлана Якина, заведующая отделом сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа: «Процентов 30-35 урожайности уже будет недобор, что касается зерновых, так и касается многолетних трав. Обследуем поля, где можно скосить хотя бы на корм животным.»В частности, в Архангельском недостаток трав и зерна скажется на надоях и привесах 2,5 тысяч голов.Ольга Власова, председатель СПК «Колхоз "Совет"»: «Мы собираем в сравнении с прошлым годом лишь 25 — 27 процентов кормов. Улучшения впереди не видно. Это очень сложно скажется на зимне-стойловый период, потому что грубых кормов не закупить».Из-за засухи в подобных условиях оказались сельхозпредприятия и в других территориях Прикамья. Это Березовский, Бардымский, Ординский, Куединский, Суксунский, Пермский, Кунгурский, Верещагинский и Чернушинский округа. В последнем восемь сельхозтоваропроизводителей уже заявили об убытках на сумму около 30 миллионов рублей. Признание местными властями ситуации «чрезвычайной» не равно «введению режима ЧС». Впрочем, это может позволить сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение соглашений о субсидиях.