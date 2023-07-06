Вынесен приговор пермячке, которая выдумала рождение ребенка

Дзержинский районный суд г. Перми вынес приговор жительнице города Перми. Она признана виновной в мошенничестве."В феврале 2021 года осужденная сообщила в отдел территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении у нее ребенка вне медицинского учреждения. Данный факт подтвердила ее знакомая. На основании представленных документов ей было выдано свидетельство о рождении и, соответственно, выплачен материнский капитал в размере 466 617 рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Суд приговорил виновную к наказанию в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, а также взыскал причиненный государству материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении соучастницы находится на рассмотрении в том же суде.