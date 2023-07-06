На пермской набережной отметят День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровителей брака в православии.В этот день с 12:00 до 19:00 на променадной части набережной в малом амфитеатре состоится тематическая семейная программа для взрослых и детей. На берегу Камы вырастет «Ромашковое поле» – интерактивная площадка с фотозоной, в течение дня для любителей активных игр состоятся «Семейные старты», а для творческих гостей пройдёт мастер-класс «Букет из ромашек» по созданию рисунков.Кроме того, в этот день с 12:00 до 19:00 в большом амфитеатре состоится «Автомероприятие» – большой праздник для любителей машин, который проводится по инициативе Пермского автомобильного сообщества «Perm Avto Club». В программе мероприятия – выставка интересных и редких автомобилей, музыкальные и танцевальные номера, а также развлекательная программа с подарками для зрителей и участников. В этот день каждый гость сможет отдать свой голос за лучший автомобиль.Также 9 июля в 19:00 в большом амфитеатре на городской набережной выступит знаменитый Пермский губернский оркестр. В программе примут участие Наталья Сафиулина, Елена Бурди, Владимир Тайсаев и хореографическая группа Оркестра.