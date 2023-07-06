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Власти Перми планируют вновь расширить зону платной парковки →
В Мулянке утонул ребенок
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С начала лета в Прикамье утонуло 9 человек, в том числе 2 ребенка
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