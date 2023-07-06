С начала лета в Прикамье утонуло 9 человек, в том числе 2 ребенка
В министерстве территориальной безопасности Пермского края вновь обращаются к жителям региона с просьбой строго соблюдать требования безопасного поведения на воде и в местах массового отдыха населения у водоёмов:
1. Купаться следует только на оборудованных пляжах!
2. Запрещается купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли!
3. Не заплывайте за буйки!
4. Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии!
5. Прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей, могут нанести серьезные травмы!
6. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.
7. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться СТРОГО ПОД ПРИСМОТРОМ РОДИТЕЛЕЙ, а подростки без сопровождения старших МОГУТ КУПАТЬСЯ ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТАХ!
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