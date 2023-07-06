Власти Перми планируют вновь расширить зону платной парковки
Планируется, что с 14 августа 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках:
– Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;
– улица Белинского от улицы Куйбышева до улицы Пионерской;
– улица Белинского от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;
– технический проезд по улице Сибирской от улицы Революции до улицы Тимирязева;
– улица Окулова от улицы Крисанова до улицы Плеханова.
С 2 октября планируется расширение зоны платных парковок на следующих участках, плата за их использование также будет составлять 20 рублей в час:
– улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;
– улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
– улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.Напомним, в последний раз зону платных парковок расширили в июле 2022 года. Тогда в нее вошли участки улиц Революции, Орской, Тихой, Клименко, Пушкина, Луначарского и Достоевского.Параллельно с расширением зоны платной парковки городские власти ведут работу по созданию внутризональных плоскостных муниципальных парковок. Такие парковки предназначены для удобства автомобилистов, которые хотят оставлять машину на одном месте в течение всего рабочего дня. В таком случае оплата взимается только за 6 часов непрерывного использования парковки, даже если число фактически проведённых на ней часов больше. С 2 октября планируется ввести в эксплуатацию две такие площадки:
– в районе дома №1 по улице Пушкина (вдоль улицы Клименко на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина);
– вблизи зданий №21, №23 по улице Попова.
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