В Прикамье будут судить изготовителей контрафакта, у которых изъяли 4000 литров водки и коньяка

В Соликамске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы. Они обвиняются в незаконном обороте контрафактной продукции.Преступная деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в марте прошлого года в ходе реализации оперативных мероприятий. Установлено, что в состав подпольного квартета вошли мужчины в возрасте от 40 до 54 лет. В группе действовала четкая иерархия, и каждый из участников выполнял возложенные на него обязанности. Организатор занимался доставкой контрафакта на склад, оформлением заявок, налаживанием каналов сбыта, а также вел оптовую, мелкооптовую и розничную продажу немаркированной алкогольной продукции, контрафактных табачных изделий. Его подельники участвовали в погрузке-разгрузке товара, осуществляли перевозку и продажу, нарабатывали клиентскую базу и специализировались на поиске новых покупателей.На протяжении 8 месяцев обвиняемые осуществляли продажу горячительных напитков и табака сомнительного качества в Чердыни, Красновишерске и на территории Соликамского городского округа. Их клиентами были местные предприниматели и собственники небольших торговых объектов."Для сокрытия следов нелегальной деятельности сообщники применяли методы конспирации: в общении друг с другом использовали зашифрованные фразы, сбывали товар только проверенным клиентам, имели дополнительные телефоны и старались избегать лишних встреч. Кроме того, всю продукцию они хранили в трех гаражах, которые принадлежали им, и никто из посторонних лиц не имел туда доступ. Перевозку товара подельники осуществляли исключительно на личном транспорте", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе обысковых мероприятий полицейские изъяли из гаражных боксов более 1200 литров спирта, 600 литров спиртосодержащей жидкости, 4000 литров водки и коньяка, разлитых в бутылки с наименованиями известных брендов, несколько тысяч пачек табачных изделий различных торговых марок на сумму более 2,8 миллионов рублей.Проведенная экспертиза показала, что алкоголь производился не на заводах-изготовителях оригинальной продукции и является контрафактным и фальсифицированным. К аналогичному заключению пришли эксперты и после проверки образцов табачных изделий.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.