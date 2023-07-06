В Перми восстановили арт-объект «Лёгкие города»

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Ремонтом и покраской занимались сотрудники Центра городской культуры и автор проекта – художник Антон Черемных.
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