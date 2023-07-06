В Перми с начала года составлено около 110 протоколов за парковку на газонах

В Перми с начала года составлено около 110 протоколов на автомобилистов за парковку на газонах. Больше всего протоколов составлено в Ленинском районе – около 70. Наименьшее количество нарушений зафиксировано в Индустриальном и Мотовилихинском районах.Специалисты администраций районов еженедельно проводят рейды по выявлению нарушителей. Решение о наложении штрафа принимается по итогам заседаний районной административной комиссии. Кроме того, жители сами могут направлять фотографии, где зафиксировано нарушение, в администрацию своего района.Напомним, согласно Правилам благоустройства города Перми, заезд транспортных средств и их парковка запрещены на газонах, цветниках, а также детских и спортивных площадках. Проезд транспортного средства по объектам озеленения и размещение на них автомобилей влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 1 тысячи рублей, на должностных лиц – в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – в размере от 15 до 20 тысяч рублей. При выявлении фактов незаконной парковки материалы направляются в ГИБДД, далее составляются протоколы в отношении владельцев автомобилей.