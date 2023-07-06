В Перми открылась «Точка кипения»

В Перми открылось первое в регионе пространство коллективной работы школьников – «Точка кипения». Она будет работать на базе химико-технологической школы «СинТез».Компетенции ребята будут прокачивать разные. Для этого пригласят самых продвинутых спикеров, которые будут бесплатно проводить тренинги и мастер-классы. Например, по умению презентовать себя. Ребятам расскажут и про рынок труда, и о важности чтения, и многое другое.Елена Звигенцева, директор школы «СинТез»: "Мы все знаем, что основные навыки 21 века – это критическое мышление, это креативность, это умение правильно коммуницировать и работать в команде. Как раз в школьной «Точке кипения» все эти навыки они смогу прокачать".Новое учебное пространство посетил депутат Законодательного собрания Ирек Хазиев. Он подчеркнул, что развитие и поддержка образовательных учреждений в округе – одно из важных направлений деятельности.Ирек Хазиев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "На сегодняшний день данный проект позволит детям, проживающим в нашем округе, получить новые навыки, которые заложат фундамент их будущих побед. Каждый день, занимаясь новыми направлениями, они будут чувствовать то, как они развиваются. Будут получать больше знаний, больше уверенности в себе и будут определять свои направления более четко".Во время летних каникул «Точка кипения» опробует разные форматы своей работы. Но основные мероприятия, конечно же, назначены на учебный год. Их будет более 160.