В Прикамье нашли забытое надгробие участника героической обороны Севастополя

Под Полазной обнаружили забытое надгробие участника героической обороны Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 гг. Плиту очистили от мха и, как выяснилось, захоронение принадлежит жителю Полазны Ивану Егоровичу Шестякову — купцу 2-й гильдии. Герой служил в элитных частях в одном из старейших отборных полков русской армии — в Измайловском полку лейб-гвардии. Сейчас специалисты занимаются восстановлением биографии.Ирина Долгих, краевед: "На сегодняшний день мы можем предположить, у нас есть основания предполагать, что он дворянского рода, выходец из Москвы, но по окончании службы в армии, скорее всего, это было связано с женитьбой, он приехал в Полазну и стал купцом 2-й гильдии".