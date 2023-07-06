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Сотрудники ЧОП «Опора» рассказали свою версию конфликта между охранниками и артистами цирка
Наталья Пономарёва, специалист по кадрам ЧОП «Опора»: "Работник цирка упал, но сотрудник ГБР поливал на него воду, привёл его в чувство, потом нетрезвые опять же его коллеги пытались его поднять и уронили заново, когда он повредил голову, и тогда уже была вызвана скорая помощь и его увезли в медицинское учреждение".
В результате конфликта дрессировщик Игорь Корчагин был госпитализирован с тяжелой травмой головы. А после введен в медикаментозную кому. В телеграм-канале генерального директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного появилась информация о том, что несколько сотрудников ЧОПа задержаны и дают показания. Один из сотрудников разыскивается. Предположительно, он выехал за пределы России. Напомним, в полиции продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений».
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