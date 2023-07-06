Сотрудники ЧОП «Опора» рассказали свою версию конфликта между охранниками и артистами цирка

Сотрудники частного охранного предприятия «Опора» рассказали свою версию причин конфликта между охранниками и артистами цирка. Все произошло поздним вечером 2 июля, когда из гостиницы, где проживают артисты цирка, поступило сообщение о нарушении тишины. Прибыв на место, сотрудники ГБР сделали им замечания, а те проявили агрессию. В ходе потасовки пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Причем от рук своих же, по версии сотрудников ЧОП.Наталья Пономарёва, специалист по кадрам ЧОП «Опора»: "Работник цирка упал, но сотрудник ГБР поливал на него воду, привёл его в чувство, потом нетрезвые опять же его коллеги пытались его поднять и уронили заново, когда он повредил голову, и тогда уже была вызвана скорая помощь и его увезли в медицинское учреждение".В результате конфликта дрессировщик Игорь Корчагин был госпитализирован с тяжелой травмой головы. А после введен в медикаментозную кому. В телеграм-канале генерального директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного появилась информация о том, что несколько сотрудников ЧОПа задержаны и дают показания. Один из сотрудников разыскивается. Предположительно, он выехал за пределы России. Напомним, в полиции продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений».