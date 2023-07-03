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В Перми завершился Дягилевский фестиваль

Дягилевский фестиваль завершился в минувшие выходные премьерой постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+). Масштабное действо объединило пение и декламацию, танец и пантомиму, видеоинсталляцию и перформативные практики. Спектакль в Доме музыки в пространстве завода Шпагина исполнили танцевальная труппа, хор и оркестр musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. Виталий Полонский, главный хормейстер musicAeterna: "На сцене находятся одновременно более 120 человек, не говоря уже об оркестре, который тоже достаточно большой. Я думаю, что это какая-то совершенно новая история, которую мы делаем сейчас такими большими силами". Традиционно Дягилевский фестиваль занял почти все ведущие городские сценические площадки. Открытие состоялось два раза концертом симфонического оркестра musicAeterna. Всего за 11 дней фестиваля было представлено более 150 событий в основной и образовательной программах, а также в афише фестивального клуба. В том числе, зрителям впервые был представлен "Балет на трамвайных путях", спектакль на колесе обозрения и экспериментальная оперная постановка на набережной Камы. Анна Касимова, директор Дягилевского фестиваля: "Фестиваль получился крайне насыщенным. События шли плотно друг за другом. И надо сказать, что зрители каждый раз приходили на все события и уходили с большим удовольствием, потому что они получили не только множество разных впечатлений, которые у них останутся наверное до следующего фестиваля, но и что-то оставили для себя, для своего душевного развития".

Опубликовано: 03.07.2023 в 16:40 в рубрике - Вести Пермь

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