В Октябрьском округе прошел краевой сельский Сабантуй

← Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрало 10 тысяч зрителей
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← Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрало 10 тысяч зрителей
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Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрало 10 тысяч зрителей
Из Прикамья в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз
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В Перми определили победителей и призеров Чемпионата России по баскетболу 3х3
В Кировском районе Перми установлен бюст Леонида Козлова
В Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143
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В Прикамье подрядчик похитил на ремонте дороги почти 4 млн рублей
В центре Перми двое мужчин избили камнями прохожего
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