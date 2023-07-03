В Кунгуре руководитель муниципального предприятия необоснованно начисляла зарплату своему супругу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Кунгурского района. Она обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.Следствием установлено, что обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных предприятий, в 2021 году приняла на работу своего супруга, который одновременно осуществлял трудовую деятельность в другой коммерческой организации согласно суточного графика."В дни его занятости на втором месте работы обвиняемая вносила в табель как фактически отработанные на муниципальном предприятии, в связи с чем ему необоснованно начислялась заработная плата. Всего за 2021-2022 годы таким образом необоснованно было выплачено более 60 000 рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину в полном объеме и возместила причиненный ущерб", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.