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В Кунгуре руководитель муниципального предприятия необоснованно начисляла зарплату своему супругу
Следствием установлено, что обвиняемая, являясь руководителем одного из муниципальных предприятий, в 2021 году приняла на работу своего супруга, который одновременно осуществлял трудовую деятельность в другой коммерческой организации согласно суточного графика.
"В дни его занятости на втором месте работы обвиняемая вносила в табель как фактически отработанные на муниципальном предприятии, в связи с чем ему необоснованно начислялась заработная плата. Всего за 2021-2022 годы таким образом необоснованно было выплачено более 60 000 рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину в полном объеме и возместила причиненный ущерб", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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