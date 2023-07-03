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Открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрало 10 тысяч зрителей
В этот раз артисты Пермского академического театра оперы и балета представили первый акт «Анюты» в постановке Владимира Васильева. В программе фестиваля, который будет длиться до 5 июля, также заявлены события и постановки театров из Губахи, Лысьвы, Перми, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана.
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