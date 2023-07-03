Из Прикамья в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз. Это самое необходимое по запросу от воинских частей, в которых находятся пермяки - тепловизоры, оптические прицелы, маскировочные сети, средства гигиены, одежда и другое. Бойцам посылки от жителей Пермского края прибудут уже в среду. Станислав Швецов, руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края: «Вся эта работа делается по поручению губернатора Дмитрия Махонина. У нас есть две заявки от воинских частей, которые базируются на территории СВО, в обоих воинских частях служат мобилизованные, контрактники, добровольцы из Пермского края. К нам в Пермский край эти поступили заявки официально, подтвержденные военными частями, там достаточно большой перечень».Напомним, только за прошлый год из Прикамья было направлено 16 конвоев - это более 700 тонн гуманитарных грузов для военнослужащих и мирных жителей. В территориях Пермского края развернуто 49 пунктов сбора гуманитарной помощи.