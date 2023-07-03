В Перми пройдет городской студенческий выпускной  

Два пермских университета – гуманитарно-педагогический и классический проведут выпускные в один день, 14 июля. Мероприятие Пермского педагогического стартует после полудня в Парке Горького. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнется с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ.Как сообщили в пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, праздник начнется в 12:30 со сбора выпускников у входа в Парк Горького со стороны улицы Сибирская. Здесь будет организовано пространство для неформального общения студентов-активистов, выпускников, их родителей с деканами факультетов. Далее общая колонна пройдет торжественным парадом через аллеи парка к ротонде, которая станет главной площадкой для церемонии вручения дипломов с отличием. Каждый выпускник, помимо долгожданного документа, получит персональное приветствие от декана факультета и представителей ректората, а также почетных гостей праздника – представителей органов власти, педагогического сообщества Пермского края. Сопровождать церемонию будет живое музыкальное оформление. Завершится событие в 14:30.Вечером городской студенческий выпускной будет продолжен на территории кампуса Пермского университета. Организаторы приглашают разделить это событие представителей всех пермских вузов.