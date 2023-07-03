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В Перми пройдет городской студенческий выпускной
Как сообщили в пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, праздник начнется в 12:30 со сбора выпускников у входа в Парк Горького со стороны улицы Сибирская. Здесь будет организовано пространство для неформального общения студентов-активистов, выпускников, их родителей с деканами факультетов. Далее общая колонна пройдет торжественным парадом через аллеи парка к ротонде, которая станет главной площадкой для церемонии вручения дипломов с отличием. Каждый выпускник, помимо долгожданного документа, получит персональное приветствие от декана факультета и представителей ректората, а также почетных гостей праздника – представителей органов власти, педагогического сообщества Пермского края. Сопровождать церемонию будет живое музыкальное оформление. Завершится событие в 14:30.
Вечером городской студенческий выпускной будет продолжен на территории кампуса Пермского университета. Организаторы приглашают разделить это событие представителей всех пермских вузов.
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