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В Перми определили победителей и призеров Чемпионата России по баскетболу 3х3
Среди женщин третий подряд титул чемпионок России по баскетболу 3х3 завоевала питерская команда из Санкт-Петербурга «Cop-Petersburg», одолевшая в финале «Самару» со счетом 16:10. Бронзовые медали завоевала команда «Сима-Ленд» из Екатеринбурга. У мужчин пятикратным чемпионом России по баскетболу 3х3 стала команда «Inаnomo». В финале москвичи обыграли «Хелитаб СКСО» из Екатеринбурга – 21:11.
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