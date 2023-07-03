← В Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143
В Перми определили победителей и призеров Чемпионата России по баскетболу 3х3 →
В Кировском районе Перми установлен бюст Леонида Козлова
Леонид Козлов, врио генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод»: "Личность Леонида Николаевича она масштабна, можно отнести его к плеяде и к именам-маякам известных главных конструкторов, руководителей оборонно-промышленного комплекса СССР. Он почти 30 лет возглавлял наше предприятие и результатом этой деятельности стало колоссальное количество изобретений".
Сам сквер благоустроили в рамках инициативного проекта ТОС «Новый Чистопольский». При поддержке городских властей здесь обновлена прогулочная зона возле улицы Федосеева. В тополиной роще убраны аварийные деревья, обустроены тротуары, восстановлен газон и высажены молодые деревья.
Михаил Борисов, глава администрации Кировского района: "Мы открываем очень хорошее место, которое станет продолжением для набережной Кировского района, а значит, еще больше жителей смогут продолжать здесь гулять, находиться и отдыхать в тенёчке".
Теперь сквер стал одним из центральных мест отдыха для горожан Кировского района. Уже в скором времени здесь появится выход на новую благоустроенную набережную.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143
Маскировал закладки под камни и траву. В Прикамье вынесен приговор наркосбытчику
В Перми обсудили вопросы национальной политики
В Прикамье подрядчик похитил на ремонте дороги почти 4 млн рублей
В центре Перми двое мужчин избили камнями прохожего
В Перми возобновлена работа трамвайной остановки возле Главпочтамта
В Перми появится экологическая зона отдыха «Лукоморье»
Тихая охота: где лучше всего собирать грибы в Прикамье
В Прикамье стало меньше миллиардеров
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве продавщицы цветов в Краснокамске
Добавить комментарий: