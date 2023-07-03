В Кировском районе Перми установлен бюст Леонида Козлова

В год 300-летия Перми и 90-летнего юбилея Пермского порохового завода в новом сквере у Дворца культуры им. С.М. Кирова установлен памятный бюст выдающегося жителя района – учёного и бывшего генерального директора завода — Леонида Николаевича Козлова.Леонид Козлов, врио генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод»: "Личность Леонида Николаевича она масштабна, можно отнести его к плеяде и к именам-маякам известных главных конструкторов, руководителей оборонно-промышленного комплекса СССР. Он почти 30 лет возглавлял наше предприятие и результатом этой деятельности стало колоссальное количество изобретений".Сам сквер благоустроили в рамках инициативного проекта ТОС «Новый Чистопольский». При поддержке городских властей здесь обновлена прогулочная зона возле улицы Федосеева. В тополиной роще убраны аварийные деревья, обустроены тротуары, восстановлен газон и высажены молодые деревья.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района: "Мы открываем очень хорошее место, которое станет продолжением для набережной Кировского района, а значит, еще больше жителей смогут продолжать здесь гулять, находиться и отдыхать в тенёчке".Теперь сквер стал одним из центральных мест отдыха для горожан Кировского района. Уже в скором времени здесь появится выход на новую благоустроенную набережную.