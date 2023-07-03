Как сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143. Разработкой проекта сноса и отключением дома от сетей занимались специалисты муниципального учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Ранее подрядная организация провела здесь подготовительные работы – совместно с ресурсоснабжающими организациями были вынесены сети коммуникаций. Демонтаж дома будет производиться с применением специализированной техники. Затем МБУ «Полигон» вывезет строительные отходы, образовавшиеся в результате сноса. Территория вокруг дома огорожена забором.Напомним, в 2022 году было проведено обследование, в ходе которого был введён режим повышенной готовности в отношении этого дома. Жителей левого и правого крыла дома начали переселять в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжала функционировать, жители временно оставались в ней. В феврале 2023 года был проведён ещё один визуальный осмотр дома. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин. 28 февраля в администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии с 1 марта в отношении дома введён режим чрезвычайной ситуации.В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что по состоянию на 3 июля предоставлены компенсации собственникам 169 жилых и 1 нежилого помещения в доме по Куйбышева, 143. Граждане, проживающие по договорам социального найма, обеспечены 10 благоустроенными жилыми помещениями.