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В Перми начался снос аварийного дома по улице Куйбышева, 143
Напомним, в 2022 году было проведено обследование, в ходе которого был введён режим повышенной готовности в отношении этого дома. Жителей левого и правого крыла дома начали переселять в помещения маневренного фонда. Центральная часть дома продолжала функционировать, жители временно оставались в ней. В феврале 2023 года был проведён ещё один визуальный осмотр дома. Установленные в ноябре 2022 года маяки на наружных стенах при очередном мониторинге показали динамику раскрытия трещин. 28 февраля в администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии с 1 марта в отношении дома введён режим чрезвычайной ситуации.
В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что по состоянию на 3 июля предоставлены компенсации собственникам 169 жилых и 1 нежилого помещения в доме по Куйбышева, 143. Граждане, проживающие по договорам социального найма, обеспечены 10 благоустроенными жилыми помещениями.
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