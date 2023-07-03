Маскировал закладки под камни и траву. В Прикамье вынесен приговор наркосбытчику

Губахинским городским судом вынесен приговор 35-летнему жителю Березников. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств».В июле прошлого года при проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативными сотрудниками наркоконтроля был задержан мужчина. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 23 свертка, содержащие запрещенное вещество, а также 2 сотовых телефона. Кроме того, при осмотре салона автомобиля задержанного полицейские нашли еще 21 аналогичный сверток и пакет со строительным гипсом. Часть свертков была в гипсовой оболочке. Эксперты установили, что в 44 изъятых свертках содержится наркотическое средство – производное N – метилэфедрона общей массой более 42 граммов."Следствием установлено, что фигурант несколько месяцев работал в интернет- магазине по сбыту запрещенных веществ. Он забирал оптовые партии наркотиков из тайников, которые расфасовывал и раскладывал для потребителей на территории Пермского края. В день задержания он приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.