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Маскировал закладки под камни и траву. В Прикамье вынесен приговор наркосбытчику
В июле прошлого года при проведении оперативно-розыскного мероприятия оперативными сотрудниками наркоконтроля был задержан мужчина. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 23 свертка, содержащие запрещенное вещество, а также 2 сотовых телефона. Кроме того, при осмотре салона автомобиля задержанного полицейские нашли еще 21 аналогичный сверток и пакет со строительным гипсом. Часть свертков была в гипсовой оболочке. Эксперты установили, что в 44 изъятых свертках содержится наркотическое средство – производное N – метилэфедрона общей массой более 42 граммов.
"Следствием установлено, что фигурант несколько месяцев работал в интернет- магазине по сбыту запрещенных веществ. Он забирал оптовые партии наркотиков из тайников, которые расфасовывал и раскладывал для потребителей на территории Пермского края. В день задержания он приехал в Губаху на автомобиле, чтобы оборудовать тайники. Часть изготовленных свертков он замаскировал под внешне схожие естественные природные объекты (камни, траву), залив их строительным гипсом с добавлением соответствующих красителей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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