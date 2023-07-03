В Перми обсудили вопросы национальной политики

В Перми прошло заседание координационного совета по национальным вопросам при губернаторе Пермского края. Участники обсудили исполнение регионального плана по реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года, состояние этнокультурного образования в Пермском крае, а также итоги последней Всероссийской переписи населения. Александр Черных, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН, доктор исторических наук: "Пермский край по-прежнему сохраняет лидерство в России по своей многонациональности, потому что по итогам переписи в Пермском крае проживают представители более 130 народов. Это очень большой показатель в целом среди регионов РФ. То есть, мы один из самых многонациональных регионов, как и в прошлой переписи". В рамках заседания глава региона Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма председателю Пермской краевой общественной организации поддержки и развития грузинской культуры "Иберия" Нино Кураспедиани и председателю исполкома региональной общественной организации башкир Пермского края "Курултай" Расилю Мухаматьянову. Добавим, что в феврале 2025 года свой вековой юбилей отметит Коми-Пермяцкий округ, а в 2024 году 100 лет исполнится Бардымскому округу - там состоится Всероссийский "Сабантуй", работа по подготовке к которому уже началась. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Оргкомитет создан. Мы будем очень сильно здесь муниципалитету помогать. Все министры получили соответствующие поручения."