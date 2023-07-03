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В Прикамье подрядчик похитил на ремонте дороги почти 4 млн рублей
"При выполнении работ фигурант использовал более дешевые материалы, не соответствующие техническому заданию, создавая лишь видимость выполнения условий контракта. Далее он подыскал и предоставил фиктивные документы о качестве примененного материала, на основании которых ему были перечислены денежные средства в сумме более 3,8 миллионов рублей. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению, переведя их на подконтрольные счета", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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