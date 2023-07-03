В центре Перми двое мужчин избили камнями прохожего

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"В полицию поступило сообщение от очевидцев. В настоящее время все участники инцидента уже установлены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение" - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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