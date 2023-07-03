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В Перми возобновлена работа трамвайной остановки возле Главпочтамта
Ремонт трамвайных платформ производится в рамках обновления улицы Ленина. Ранее были отремонтированы платформы на пересечении улиц Газеты "Звезда" и Ленина. Сейчас закрыта платформа на остановке «Разгуляй» для трамваев, следующих в центр города.
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