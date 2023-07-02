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В Перми появится экологическая зона отдыха «Лукоморье»
В рамках проекта планируется провести ряд благоустроительных, экологических и информационно-просветительских мероприятий. Так, будет убрана несанкционированная свалка мусора и сорные заросли. Здесь проведут озеленение, установят скамейки и урны, появится экологический стенд и дополнительные контейнеры для отходов. Также организаторы проекта планируют провести занятия со школьниками и жителями по переработке вторичных ресурсов.
Для формирования экозоны в социальных сетях пройдет конкурс «Там на неведомых дорожках…» на лучшую поделку для экопарка из вторичных или природных материалов: кукольных персонажей сказочного «Лукоморья» для размещения рядом с дубом, оригинального оформления клумб и цветочных композиций, изготовления необычной парковой мебели, креативного оформления экостенда и природоохранных табличек для посетителей. Победителям будут вручены призы.
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