В Закамске высохло утиное болото

В Кировском районе Перми высохло утиное болото. Местные переживают, что теперь птицам негде плавать. Напомним, такое происходит уже не впервые. Последний раз жители Закамска били тревогу в 2021 году — тогда водоём сильно обмелел из-за жары, однако хоть немного воды оставалось. Сейчас же на месте болота почти ничего нет: разве что голуби, трава и грязь. Но специалисты уверяют, что угроза для пернатых не такая сильная, как кажется.Марина Перезолова, руководитель центра помощи диким животным «Лисичкин терем»: "Утки не высиживают свои яйца у водоёма. Порой это происходит за много километров. То есть по мере вылупления потомства они по своим тропам ведут утят к водоёму. Это процесс ежегодный. По поводу того, чтобы отловить их и куда-то переселить — это чревато тем, что мама-утка может со страху бросить своих утят, и им придется искать приёмную семью".