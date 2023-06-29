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Серьезная авария произошла недалеко от деревни Савинята
"29 июня около 8:00 на автодороге со стороны г. Пермь в направлении г. Очер двигался автомобиль "Volga Siber" под управлением водителя 1968 года рождения, жителя г. Краснокамск. По предварительной информации, во время движения на 446 км у мужчины резко ухудшилось самочувствие, и он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Renault Symbol" под управлением 37-летнего жителя Нытвенского городского округа. В результате ДТП водитель "Renault" получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции", - сообщила Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.
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