Три бургера за минуту. В Перми прошёл чемпионат по поеданию фастфуда
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Крупный пожар произошел в п. Пашия
В Перми возобновляется проезд по улице Баумана
До 31 июля трамваи не будут ходить по ул. Карпинского
В Перми начала работу горячая линия по вопросам зачисления детей в первые классы
В Черняевском лесу участники экозабега собрали больше тонны мусора
Комфортный край. Как меняется Оса?
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