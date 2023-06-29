Три бургера за минуту. В Перми прошёл чемпионат по поеданию фастфуда

В Перми прошёл чемпионат по поеданию фастфуда. Ранее эти необычные соревнования проходили в мае, тогда нужно было съесть всего один бургер, победитель справился с заданием за 42 секунды. На этот раз правила усложнились: каждому участнику нужно было как можно быстрее съесть целых три бургера. Лучший результат составил 1 минуту 33 секунды.Никита Волков, победитель чемпионата по поеданию бургеров: "Спасибо ведущему, что подсказал, что все-таки есть какой-то альтернативный способ, как начинать есть: не как принято сбоку, а сначала по отдельности, чтобы было проще усваивать по отдельным ингредиентам".