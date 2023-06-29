Энергетики приступили к замене тепломагистрали на улице Баумана

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала «Т Плюс» приступили к замене тепломагистрали диаметром 700 миллиметров на улице Баумана. Работы ведутся на участке от пересечения с улицей Советской армии. От него зависит подача отопления и горячей воды в микрорайоне Балатово. Данный трубопровод обеспечивает теплом такие важные инфраструктурные объекты, как краевой онкоцентр, детскую клиническую больницу, а также жилые дома. Подготовительные работы заняли всего 2 дня, и горячее водоснабжение в прилегающих домах уже восстановлено. Сейчас идёт демонтаж трубопровода с более чем 30-летним износом. Взамен появится 710 метров современной трубы в полиуретановой изоляции, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Всего до начала отопительного сезона в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей. Энергокомпания предполагает направить на эти цели 3,7 млрд рублей.Владислав Маслов, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "В настоящее время ведутся работы по улице Шахтёрской, по улице Связистов и второй участок по улице Баумана. В целом, по Пермским тепловым сетям будет произведена замена 22 километров магистральных трубопроводов. Выполнение данных работ позволит нам качественно и надёжно пройти предстоящий отопительный сезон".