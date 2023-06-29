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В Черняевском лесу участники экозабега собрали больше тонны мусора
Николай Олехов и Даниил Каргапольцев: "Нельзя сжигать пластик, потому что он выводит химические вещества, которые вредны для воздуха. Мы хотим очистить дорогой город, чтобы животные жили в целости и сохранности".
Получив карты, перчатки и мешки для мусора, зарядившись настроением под новый хит пермского исполнителя Гены Раптора, более 50 команд ринулись в бой.
Экозабег – спортивный, соревновательный сбор мусора. Мероприятие настолько пришлось по вкусу пермякам, что решено было сделать его традиционным. Вот уже второй раз его проводят молодые парламентарии Перми.
Дарья Белякова-Тихонова, председатель Молодежного парламента города Перми: "Мусор собирается раздельно. Отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно не сортируемый мусор. Потом так же его раздельно увозим. Из собранного пластика будет сделана лавочка из переработанного материала и установлена здесь, на базе ПГНИУ".
В этом году экозабег проходит в Черняевском лесу, близ лыжной базы классического университета при поддержке Пермской городской Думы.
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Это любовь к своему городу, это наведение эстетики, это уважение и любовь к городской среде, поэтому все воедино называется это экозабег. Мы видим здесь очень много молодежи, и это классно!"
Впечатляет и результат – больше тонны собранного мусора.
Каждый участник забега получит экологичную медаль. А трем командам-победителям достанутся ценные призы и кубки от Молодежного парламента города Перми.
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