В Черняевском лесу участники экозабега собрали больше тонны мусора

В Черняевском лесу прошел экозабег. В соревновании приняли участие больше 50 команд. Сколько мусора собрали за время двухчасового марафона?Ориентироваться на местности мальчишки умеют. Кадеты Сувороского корпуса еще и отличные стратеги. Но главное – они любят родной город и как могут о нем заботятся.Николай Олехов и Даниил Каргапольцев: "Нельзя сжигать пластик, потому что он выводит химические вещества, которые вредны для воздуха. Мы хотим очистить дорогой город, чтобы животные жили в целости и сохранности".Получив карты, перчатки и мешки для мусора, зарядившись настроением под новый хит пермского исполнителя Гены Раптора, более 50 команд ринулись в бой.Экозабег – спортивный, соревновательный сбор мусора. Мероприятие настолько пришлось по вкусу пермякам, что решено было сделать его традиционным. Вот уже второй раз его проводят молодые парламентарии Перми.Дарья Белякова-Тихонова, председатель Молодежного парламента города Перми: "Мусор собирается раздельно. Отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно не сортируемый мусор. Потом так же его раздельно увозим. Из собранного пластика будет сделана лавочка из переработанного материала и установлена здесь, на базе ПГНИУ".В этом году экозабег проходит в Черняевском лесу, близ лыжной базы классического университета при поддержке Пермской городской Думы.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Это любовь к своему городу, это наведение эстетики, это уважение и любовь к городской среде, поэтому все воедино называется это экозабег. Мы видим здесь очень много молодежи, и это классно!"Впечатляет и результат – больше тонны собранного мусора.Каждый участник забега получит экологичную медаль. А трем командам-победителям достанутся ценные призы и кубки от Молодежного парламента города Перми.