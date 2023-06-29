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В Перми начала работу горячая линия по вопросам зачисления детей в первые классы
30 июня завершается первый этап приёмной кампании в первые классы, когда родители могли подавать документы в школы по прописке. Второй этап приёмной кампании стартует 6 июля. В ходе второго этапа будет идти приём детей в школы на свободные места в порядке очерёдности по дате, времени регистрации, порядковому номеру заявления без учёта льготы семьи.
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