В Перми начала работу горячая линия по вопросам зачисления детей в первые классы

Специалисты департамента образования администрации Перми ответят на вопросы родителей будущих первоклассников с 28 июня по 7 июля. Задать вопросы по поводу приёмной кампании в первые классы можно по телефону: 212-95-20 с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг, а также в пятницу с 09:00 до 17:00.30 июня завершается первый этап приёмной кампании в первые классы, когда родители могли подавать документы в школы по прописке. Второй этап приёмной кампании стартует 6 июля. В ходе второго этапа будет идти приём детей в школы на свободные места в порядке очерёдности по дате, времени регистрации, порядковому номеру заявления без учёта льготы семьи.