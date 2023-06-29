Комфортный край. Как меняется Оса?

Школьный праздник прошел в Осе. Своеобразный выпускной для учителей. Собрались все в бухте Витуса Беринга и даже в компании этого великого путешественника.Рабочая поездка председателя регионального парламента Валерия Сухих в Осу начинается с праздника для прикамских учителей в честь окончания учебного года. На этот раз главная тема – 300-летие Перми. Для нее и первое поздравление в стихах.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "И Пермь поздравим, пожелав успеха, чтоб нас любила, мы же ей нужны".Оса в последнее время меняется не меньше Перми, и проследить эти изменения с точки зрения благоустройства и есть главная цель визита. Тротуар на улице Интернациональной по региональной программе сделали пока только наполовину. Но Вера Шестакова с внучками уже оценила.Вера Шестакова: "Ходим гулять очень часто сюда, довольны очень".Сегодня в Осе строятся сразу несколько тротуаров, при этом используются разные источники финансирования. Здесь в первую очередь важен результат.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Традиционно внимание уделялось только проезжей части, а на тротуары внимания не обращалось. И вот сейчас в рамках этого проекта, я думаю, что это серьезным образом отразится на качестве".На набережной начались масштабные работы по берегоукреплению. По федеральной программе объем финансирования составил 73 миллиона рублей. Но даже это только часть еще большего проекта по глобальному благоустройству города в рамках комплексного развития территории.Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа: "Это крупная история по благоустройству исторической части города, которая, по сути, связывает, закольцовывает территории — нашу прекрасную набережную с нашей Комсомольской площадью".Двор в школе № 3 готов к преображению. За лето по региональной программе «Комфортный край» здесь должны сделать площадку для занятия кадетов.Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа: "Все основные направления кадетского направления, юнармия здесь, поэтому когда это все будет, это будет здорово".Ярмарочная площадь, где пока закончили только первый этап благоустройства - особо значимый объект. Все потому, что идею преображения этой территории предложили местные школьники в рамках традиционного «Парламентского урока».Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Я думаю, что это уникальный будет объект не только для Осинского городского округа, но и в целом для Пермского края".С точки зрения эффективности любой проект благоустройства отдачу дает практически мгновенную. Хорошо отремонтированный тротуар или детская площадка - их лишний раз рекламировать не надо. И первыми оценят это сами жители.