В вузах и ссузах Прикамья продолжается приемная кампания

В высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования Прикамья продолжается приемная кампания. В вузах на этот учебный год выделено более 6 тыс. бюджетных мест на направления «бакалавриат» и «специалитет», в техникумах и колледжах – 16,4 тысячи, в том числе 1300 мест открыты в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Будущих студентов набирают пять учреждений-участников проекта: Пермский техникум профессиональных и информационных технологий имени Изгагина, Пермский агропромышленный техникум, Пермский институт железнодорожного транспорта, Уральский химико-технологический колледж и Чусовской индустриальный техникум.
Как рассказали в краевом Министерстве образования, в вузах прием документов, а также вступительные экзамены завершатся до 25 июля. Конкурсные списки должны быть опубликованы не позднее 27 июля. Приказы о зачислении издаются 9 августа.
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