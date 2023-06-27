В Соликамске День молодежи отметили автофестивалем «Искра»

В Соликамске прошел автофестиваль "Искра". Так оригинально здесь отметили День молодежи. В завершении праздника в городе даже появился новый арт-объект. Звук на миллион рублей! Столько потратил Александр Чернов на акустическую систему своего авто.Это одна из площадок молодежного автофестиваля «Искра» в Соликамске. Здесь были и тюнингованные модели, и брутальные мотоциклы.Вячеслав Караваев: "Пытаемся привлечь молодежь, чтобы они не сидели в подворотнях, а занимались чем-то серьёзным".Просто владеть такими транспортными средствами не получится, их надо уметь содержать. Конкурс профессионального мастерства автомехаников как раз про это.Не обошлось без гонок – правда, игрушечных, но от этого не менее захватывающих.Всё, что связано с автомобилями, – любимое хобби молодежи.В конкурсе по закручиванию гаек необходимо на время руками накрутить стаканчик с гайками.День молодежи организовала сама молодежь. Жители и гости города оценили.Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Регион для молодых» при поддержке «Росмолодёжи» и правительства Пермского края.Полина Клестова, руководитель молодежного объединения завода металлических изделий: "Мы просто не могли остаться в стороне, и наша молодежка начала активно готовить площадку".Фестиваль собрал самых активных, многие из них станут постоянными резидентами многофункционального молодёжного центра.Анастасия Чащихина, директор многофункционального центра «Молодёжь Соликамска»: "В конце года откроется большое трехэтажное здание после капитального ремонта, и все творческие ребята найдут свою точку притяжения".Событие оставило после себя много ярких эмоций, и речь не только про фаер-шоу, арт-объект – автобус №16 сразу после преображения художниками-граффитистами вышел на маршрут.