Возле библиотеки Горького в Перми открылся летний читальный зал. Разместился он прямо на улице. Здесь представили целую серию уникальных изданий, так или иначе связанных с 300-летним юбилеем города. Здесь не спросят читательский билет и вовсе не обязательно соблюдать тишину. Уже 15-й раз «Горьковка» монтирует читальный зал прямо под открытым небом.Яркие оранжевые кресла, разноцветные зонты, а под ними два десятка пытливых глаз, устремленных в книги.Будущая искусствовед Ипек Тахир-Заде уже сейчас блестяще разбирается и в пермской архитектуре, и в истории. В ее руках уникальное издание Туркиных, где старые фотографии города в одном кадре соединены с современными.Ипек Тахир-Заде: "Этот дом, дом Грибушиных, является одним из брендов нашего города Перми, строил его архитектор Турчевич, который вообще-то был актером".Хранительницы фондов бережно выставляют заранее подготовленную подборку книг. В этот раз сквозная тема — 300-летие Перми.Светлана Шаврина, заведующая сектором архивного фонда Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького: "Эта книга была издана к 300-летию Перми, фотографии, описание фотографий. Этот альбом тоже посвящен 300-летию Перми, но здесь период с 50-х по 80-е годы".Эта фотография сделана больше 10 лет назад, так в 2012 году пермяки отмечали день города на эспланаде. Это место сейчас не узнать — новый фонтан и другие локации. Но для тех, кто такой Пермь не помнит — это отличная возможность сравнить, как было тогда и как стало сейчас.Каждую неделю коллекция выставленных книг будет обновляться. Через 7 дней, например, читатели смогут познакомиться с документами микрорайонов Перми — их предоставил Госархив.Марина Хабирова, заместитель директора Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького: "Одна из недель будет посвящена литературе краеведческой на иностранных языках. В наших фондах самые уникальные и самые интересные документы по истории Перми, краеведческого содержания документы".Летний читальный зал «Горьковки» будет работать до 3 августа. Полистать страницы на пленэре можно будет по будням с 12.00 до 16.00 часов. А еще можно выбрать книгу в подарок, вот на этом стенде размещены бесплатные издания.