Мать своим телом закрывала ребенка. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту жуткой трагедии, которая произошла в дачном кооперативе "Ритм" недалеко от Жебреев. Здесь во время ночного пожара погибли мать с маленьким ребенком.Этим видео поделился очевидец случившегося, пожелавший остаться неизвестным. Около полуночи яркое зарево осветило СНТ «Ритм». Люди вызвали пожарных, сами бросились на помощь, но было уже поздно.Василий Муратов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений к месту пожара было установлено, что происходит горение одноэтажного жилого дома. Дом полностью — внутри и снаружи — охвачен огнем".Огнеборцам сообщили сразу — внутри могут быть люди. Так и оказалось — погибли мать с маленьким ребенком. Говорят, отец отлучился по работе на несколько часов, а когда вернулся — застал дом в огне. Пытался выломать горящую дверь, разбил окно, но пламя было слишком сильным.С веранды и летней кухни предположительно начался пожар. Здесь у хозяйки располагались плита, духовка. Все электрическое.Когда огонь потушили — увидели, что мать своим телом закрывала ребенка. От дома остался только обугленный сруб, что красноречиво говорит о силе пожара. Делом занимается Следственный комитет.Татьяна Амелёхина, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту гибели 39-летней женщины и её малолетнего ребенка, тела которых были обнаружены при тушении пожара на дачном участке садового товарищества".На пепелище стихийный мемориал. Цветы, детские игрушки и почему-то две бутылки с пенным. Однако семья была очень положительная, утверждает председатель СНТ «Ритм» Наталья Иванова. Муж, жена, трое детей. Жили дружно, соседи их любили. Снимали здесь дачу с 2019 года.Наталья Иванова, председатель СНТ «Ритм»: "Бесконфликтные, со всеми дружили, со всеми общались, нешумные, то есть довольно порядочная и очень дружная семья".В ночь трагедии старший сын и дочка были в городе. Что касается причины возгорания, то пока основной версией остается — ветхая проводка. В СНТ часты скачки напряжения, а дома сплошь старые — провода не выдерживают. Из-за этого за последний год здесь было уже два пожара. Нынешний — третий и самый страшный.