Глава Перми перейдет на работу в краевое правительство
Заявление о сложении Алексеем Демкиным полномочий главы Перми во вторник на пленарном заседании рассмотрят депутаты Пермской городской Думы.
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Глава Перми перейдет на работу в краевое правительство
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