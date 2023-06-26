В Перми отметили Сабантуй
Не обошлось без спортивных состязаний по поднятию тяжелых гирь. Отдельный мат расстелили для борьбы корэш. Это вид спортивного единоборства на кушаках, в котором борец должен положить соперника на спину.
Пока одни слушали выступления национальных творческих коллективов на главной сцене, другие на поляне присоединялись к веселым танцам.
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