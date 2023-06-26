В Перми отметили День молодёжи

В выходные в Прикамье масштабно отметили Всероссийский день молодежи. В Перми торжества развернулись на эспланаде и проходили в течение почти всей субботы.На площади возле Театра-Театра шумно. Музыка доносится далеко на многие кварталы. Так ребят созывают на День молодежи.Работает множество площадок. Каждый найдет себе развлечение по вкусу. Например, можно было совместно разрисовать большой баннер. Из необычного - самые настоящие порталы в другие города. В автобусе, взяв очки виртуальной реальности, любой желающий мог переместиться в другой город России. В центре площади разместились различные спортивные площадки. Можно было поиграть в большой теннис, мини-футбол.На одной из площадок разместили настоящие спортивные снаряды - можно было заняться спортом.В шатрах на улице на выбор было предложено множество активностей.Например, строили большую башню. Также можно было принять участие в различных мастер-классах, для самых маленьких провели научное шоу. На одной из площадок учили оказывать первую медицинскую помощь, в частности, как переворачивать пострадавшего набок. Одной из точек притяжения стал большой боулинг. Здесь же можно было научиться скандинавской ходьбе, что будет полезно не только молодежи, но и представителям старшего поколения, которых на эспланаде в День молодёжи было немало. С погодой повезло - было тепло, светило солнце, так что под открытым небом можно было спокойно поиграть в настольные игры или собрать огромное LEGO. Но самая жара настала ближе к вечеру, когда на главной сцене выступил хедлайнер Дня молодежи - знаменитый рэп-исполнитель.