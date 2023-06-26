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В Перми отметили День молодёжи
Работает множество площадок. Каждый найдет себе развлечение по вкусу. Например, можно было совместно разрисовать большой баннер. Из необычного - самые настоящие порталы в другие города. В автобусе, взяв очки виртуальной реальности, любой желающий мог переместиться в другой город России. В центре площади разместились различные спортивные площадки. Можно было поиграть в большой теннис, мини-футбол.
На одной из площадок разместили настоящие спортивные снаряды - можно было заняться спортом.В шатрах на улице на выбор было предложено множество активностей.Например, строили большую башню. Также можно было принять участие в различных мастер-классах, для самых маленьких провели научное шоу. На одной из площадок учили оказывать первую медицинскую помощь, в частности, как переворачивать пострадавшего набок. Одной из точек притяжения стал большой боулинг. Здесь же можно было научиться скандинавской ходьбе, что будет полезно не только молодежи, но и представителям старшего поколения, которых на эспланаде в День молодёжи было немало. С погодой повезло - было тепло, светило солнце, так что под открытым небом можно было спокойно поиграть в настольные игры или собрать огромное LEGO. Но самая жара настала ближе к вечеру, когда на главной сцене выступил хедлайнер Дня молодежи - знаменитый рэп-исполнитель.
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