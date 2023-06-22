В пермской гимназии №2 проходят семинары по бережливому управлению

3 дня, 10 регионов страны и насыщенная программа. В пермской гимназии №2 завершается первый модуль обучающих семинаров для представителей регионов о смыслах и ценностях бережливого управления. В частности, участники программы обсудили бережливое мышление, цели, ресурсы и активное управление. Надежда Давыдова, руководитель проектов АО «Производственная система Росатом»: "Бережливое управление необходимо, потому что у нас масса трудностей, с которыми мы встречаемся. Мы не можем быстро взять справку в МФЦ, прийти записаться в больницу, назначить лечение — у нас жизнь полна разных трудных ситуаций, потерь, и мы говорим, что человек у нас замечательный, а процессы кривые. Так вот чтобы всё было гладко, удачно, а процессы были лёгкие, быстрые и качественные, мы и внедряем бережливое управление".Обучение проводят ведущие специалисты по эффективному управлению и бережливым технологиям. Семинары реализуются в рамках соглашений «Эффективный регион».Людмила Суханова, директор гимназии №2 г.Перми: "Вот слово есть «кайдзен», которое говорит — обучаем, внедряем, совершенствуем. То есть постоянное обучение дает возможность дальше видеть стратегические свои цели".