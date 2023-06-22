Курьер, участвовавший в обмане пенсионеров, приговорен к 6 годам колонии строгого режима

В Соликамске состоялся суд над 35-летним местным жителем. Ранее судимый мужчина признан виновным в совершении серии преступлений по статье «Мошенничество».В сентябре прошлого года через Интернет он нашел работу курьера. По указанию куратора ему необходимо было приезжать на указанные адреса, забирать денежные средства и переводить на различные счета и платежные системы.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мошенники работали по стандартной схеме: кураторы звонили на стационарные телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции или родственниками, сообщали ложную информацию об участии их внуков, племянников, сыновей и дочерей в дорожно-транспортных происшествиях и причинении травм другому лицу, а также о возможности избежать уголовной ответственности в случае передачи пострадавшей стороне денежных средств.В ходе следствия установлена причастность фигуранта к 13 эпизодам криминальной деятельности. Доверчивые соликамцы передали в руки «спасителя» денежные средства в размере от 95 до 500 тысяч рублей. Общий ущерб составил порядка 2,7 миллионов рублей.Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.