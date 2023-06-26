В Перми на несколько часов закроют один из двух выездов с Гайвы в центр города

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Опубликовано: 26.06.2023 в 10:17 в рубрике - Вести Пермь

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← В пермской гимназии №2 проходят семинары по бережливому управлению

Гигантская пробка между Нытвой и Краснокамском рассосалась только ночью →

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