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В Орджоникидзевском районе автоинспекторы провели масштабный рейд
Масштабы рейда вызваны увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Юрий Шаров, капитан полиции: "Внимание уделяется пешеходным переходам, так как у нас увеличение за нынешние 5 месяцев при наездах на пешеходов как на пешеходных переходах, так и вне пешеходных переходов. К сожалению у нас детский дорожно-транспортный травматизм возрос по сравнению с предыдущим годом".По словам сотрудников ГИБДД, за последнее время самым распространенным нарушением является езда без прав на управление транспортным средством. За это грозит существенный штраф - от 5 до 15 тысяч рублей.
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