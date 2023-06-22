В Орджоникидзевском районе автоинспекторы провели масштабный рейд

В Орджоникидзевском районе Перми автоинспекторы провели масштабный рейд по соблюдению правил дорожного движения. Порядка 40 экипажей дежурили здесь, взяв под пристальный контроль в первую очередь нерегулируемые пешеходные переходы. Среди выявленных нарушений - езда с затемненными стеклами (штраф 500 р), в другом случае водитель не был вписан в страховку ОСАГО владельца транспортного средства - за это также полагается штраф 500 р.Масштабы рейда вызваны увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Юрий Шаров, капитан полиции: "Внимание уделяется пешеходным переходам, так как у нас увеличение за нынешние 5 месяцев при наездах на пешеходов как на пешеходных переходах, так и вне пешеходных переходов. К сожалению у нас детский дорожно-транспортный травматизм возрос по сравнению с предыдущим годом".По словам сотрудников ГИБДД, за последнее время самым распространенным нарушением является езда без прав на управление транспортным средством. За это грозит существенный штраф - от 5 до 15 тысяч рублей.