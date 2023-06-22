← Пермские огурцы и помидоры отмечены золотыми медалями "Знак качества XXI века"
У мемориала Скорбящей матери состоялось торжественное возложение цветов →
На Каме поймали сома весом в 100 кг
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← Пермские огурцы и помидоры отмечены золотыми медалями "Знак качества XXI века"
У мемориала Скорбящей матери состоялось торжественное возложение цветов →
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02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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У мемориала Скорбящей матери состоялось торжественное возложение цветов
На Каме поймали сома весом в 100 кг
Пермские огурцы и помидоры отмечены золотыми медалями "Знак качества XXI века"
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Пермские огурцы и помидоры отмечены золотыми медалями "Знак качества XXI века"
В Прикамье в лобовом ДТП пострадали двое взрослых и четыре ребенка
Садоводы-огородники спасают посадки от ночных заморозков
Газ не простой, а золотой. В Краснокамске многодетная семья пытается оспорить начисленные за газ суммы
В микрорайоне Вышка-2 охотники за металлом похитили часть лестницы
В Перми выявлено 2 случая заболевания корью
Законодатели Прикамья соберутся на финальное заседание весенней сессии
Омбудсмен прокомментировала смерть 10-летнего мальчика от героина
22 июня - День памяти и скорби
В День памяти и скорби в Перми выложат свечами силуэт танка
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