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Пермские огурцы и помидоры отмечены золотыми медалями "Знак качества XXI века"
Тепличный комплекс «Пермский» находится в Территории опережающего развития (ТОР) «Чусовой». Предприятие занимает площадь более 70 га, из которых 24,5 га – непосредственно теплицы. Это самый масштабный приоритетный инвестиционный проект по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона, созданный при поддержке Правительства Пермского края, Министерства агропромышленного комплекса края и Агентства инвестиционного развития Прикамья. Совокупный объем частных инвестиций в строительство тепличного комплекса составил более 7,8 млрд руб. В 2022 году на комплексе выращено 14,3 тыс. тонн огурцов и 7,9 тыс. тонн томатов, за 5 месяцев 2023 года – 7 тыс. и 4,7 тыс. тонн соответственно.
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