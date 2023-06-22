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У мемориала Скорбящей матери состоялось торжественное возложение цветов
В День памяти и скорби губернатор Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу «Скорбящая» на Егошихинском кладбище. В церемонии приняли участие официальные лица, представители органов власти, военных, общественных и патриотических организаций.
Дмитрий Махонин отметил, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагичных дат в истории нашей страны.
«В этот день началась самая страшная война в истории человечества. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отважно сражался на передовой, трудился в тылу и ценой своей жизни освобождал Родину. Мы обязаны передавать память о подвигах героев из поколения в поколение и растить нашу молодежь в любви к родной стране. Очень важно, чтобы мы хранили память о наших земляках. Благодаря поисковым отрядам все больше пропавших без вести Героев восстанавливают имена, а мы восстанавливаем память о них», – сказал глава региона Дмитрий Махонин.Также у мемориала Скорбящей состоялась торжественная передача медальона бойца Красной армии Чепурова Матвея Максимовича, погибшего в июле 1941 года в Псковской области. Медальон обнаружили пермские поисковики в Невельском районе Псковской области при работах на местах боевых действий воинских соединений, сформированных в Молотовской области. Благодаря поисковым отрядам погибшие воины спустя десятилетия возвращаются домой.
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