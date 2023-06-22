Газ не простой, а золотой. В Краснокамске многодетная семья пытается оспорить начисленные за газ суммы

В Краснокамске сразу две семьи пытаются через суд оспорить начисленные им суммы за газ. Все началось с проверки счетчиков, состояние которых специалистов не удовлетворило и они тут же пересчитали платеж. За полгода, не по факту потребления, а по нормативу.Газ у многодетной семьи Половниковых не голубой, а золотой. За месяц на отопление, готовку, подогрев воды - 10 тысяч рублей.Ольга Половникова: "Меня удивило то, что это было сделано без нашего ведома, он сам там всё осматривал".Рядовой визит специалиста газовой службы ещё в декабре прошлого года обернулся для хозяев частного дома головной болью и частыми походами в ресурсоснабжающую компанию, где, впрочем, не спешили решить вопрос.Причина — пломба, а точнее её отсутствие во время поверки на счетчике. Сейчас, чтобы вернуться к прежним суммам, пришлось поставить новое опломбированное оборудование.Алексей Половников: "Оказалось, что счётчик уже ломаный. У меня вопрос - кому это выгодно, мне что ли его ломать?"Пока шло разбирательство, долг за газ с учётом пересчёта за полгода и набежавших платежей по нормативу увеличился до 100 тысяч рублей.Участок семья получила в 2013 году как многодетная, в 2016-м их подключили к газу, и счастью не было передела. В 2022 году получись всё с точностью до наоборот, теперь голубое топливо не плюс, а минус в семейном бюджете.По утверждению главы домохозяйства, до осмотра оборудования всё работало исправно, платежи вносились вовремя. Юристы отмечают, что подобный случай не единственный.Андрей Попов, юрист: "Они берут слабозащищенные семьи, которые зависят от газа, которые не могут бороться за свои права и идут таким методом".В «Газпром межрегионгаз Пермь» рассказали, что указанный адрес находился на контроле Абонентской службы в связи с расходом газа, не соответствующим мощности установленного газового оборудования в доме.Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»: «В доме на Подлесной, 11 на счетчике имелись повреждения корпуса и отсутствовала пломба. Нарушения были зафиксированы на фото в присутствии жильцов, составлены соответствующие акты. В соответствии с законодательством начисления в таких случаях производятся по нормативам».Судьбу основного долга Половниковы намерены решить в суде, в том числе добиться экспертизы старого прибора учёта и доказать, что всё работало в штатном режиме. Сейчас остаётся надеяться, что до крайней меры дело не дойдет.