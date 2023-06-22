Садоводы-огородники спасают посадки от ночных заморозков

Ночные заморозки хоть и пошли на убыль, но еще продержатся, как минимум до конца рабочей недели, сообщают синоптики. Садоводы-огородники уже подсчитывают ущерб. Некоторые, правда, при этом не отчаиваются, а ищут способы вернуть к жизни побитые холодом посадки.Наталья Муксинова: "Здесь растут перцы и в последней секции баклажаны, они уже завязываются, не смотря на такую холодную весну".А всё потому, что их хозяйка Наталья Муксинова очень внимательно следит за температурой. На ночь - обязательно укрывной материал. Днем, если поднимается ветер, то лучше растения спрятать.Дальше томаты - даже те, что в открытом грунте, с легкостью перенесли холода. Особенно, низкорослые сорта — их ветер трепал меньше, плодов на них много уже сейчас. Самые капризные к изменению климата — огурцы. Наталья Муксинова: "В теплице меньше 20 градусов нежелательно, иначе они сразу будут замедлять свой рост".А этому огороду на севере Прикамья повезло меньше. Помидоры здесь серьезно пострадали от заморозка.Опытные огородники уверяют, не все потеряно и раскрывают рецепт буквально целительного эликсира.Наталья Муксинова: "Нужно обязательно пролить помидоры, огурцы в теплицах, все теплолюбивые культуры и кабачки раствором на 10 литров воды - литр молока и 30 капель йода. Это антистрессовый препарат, он поможет растениям восстановиться в дальнейшем, чтобы им дальше продолжать расти".Прекрасно в такую погоду себя чувствует картофель, фруктовые деревья. Яблоки и груши на ветках уже размером с детский кулачок.Хуже всех начавшиеся в конце мая и продлившиеся в июне заморозки перенес виноград, он в это время как раз завязывался. И ударили морозы. Но там где тепло — ближе к земле — грозди удастся все-таки собрать.Холодную погоду в Прикамье принес южный циклон. Синоптики говорят, он оказался настолько обширным, что облачность, пришедшая вместе с ним, просто не позволяла воздуху прогреваться. Но к концу недели ситуация должна измениться. Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского гидрометцентра: "Только с четверга начнет отступать уже циклон, поэтому давление будет расти, облачности станет меньше, прогрев будет больше, но ночной температурный фон по-прежнему низкий — от 2 до 7 градусов, в Перми - около пяти".А значит, теплицы и парники на ночь нужно продолжать закрывать, чтобы холодный ветер не сдул ваши планы на богатый урожай.